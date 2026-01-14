L'edizione odierna del Corriere della Sera riporta la reazione di Antonio Conte dopo la decisione del Giudice Sportivo di comminargli due giornate di squalifica - più una multa - per la scenata fatta contro il quarto uomo in Inter-Napoli.
CorSera: “Ecco come ha reagito Conte dopo l’ufficialità delle due giornate di squalifica”
"Neanche si era accorto che fosse in corso un check che avrebbe poi assegnato il rigore all’Inter. Domenica sera a San Siro Conte è letteralmente esploso, e lo sa. Antonio — sì uomo impulsivo con reazioni tante volte estreme ma capace poi di razionalizzare ogni cosa — ha aspettato il verdetto del giudice sportivo in maniera molto consapevole. Sa quel che ha fatto, conosce le regole.
È stato in silenzio — ma questa ormai fuori dal campo non è una novità — incrociando le dita. Sono due le giornate di squalifica (oltre a 15 mila euro di multa), e nelle peggiori previsioni ci stava pure che potessero essere tre. Un po’ il fiato lo ha tirato, senza però che l’attesa della «notizia» lo distraesse dall’allenamento", si legge sul Corriere della Sera.
