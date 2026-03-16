Inter, caccia alla reazione e confronto Chivu-staff: “Ha già dimostrato…”

Il tecnico nerazzurro deve blindare lo spogliatoio in un momento di calo: i ritorni di Lautaro e Calhanoglu saranno fondamentali

Alessandro De Felice Redattore 16 marzo - 13:30

Un’analisi attenta e approfondita. Tralasciando la rabbia per gli errori arbitrali, in casa Inter è tempo di riflessioni. L’obiettivo dalle parti di Appiano Gentile è quello di analizzare l’aspetto atletico e quello psicologico della squadra di Chivu nell’ultimo mese. Il 29esimo turno di Serie A poteva riportare il Milan a -5, ma in realtà ha consentito ai nerazzurri di guadagnare un punto sui rivali e volare a +8.

Ora, però, l’Inter deve reagire subito, già a partire dall’insidiosa trasferta di Firenze. Da domani, alla ripresa, i nerazzurri lavoreranno per ritrovare le energie psicofisiche consumate in gran parte nello sprint che ha proiettato i nerazzurri in vetta alla classifica.

“La flessione delle ultime partite può essere considerata fisiologica, deve però restare circoscritta” sottolinea il Corriere dello Sport. E inoltre in casa nerazzurra ci sono da tenere da parte i fantasmi del passato, soprattutto per chi è rimasto scottato da alcune rimonte e serata storte difficili da dimenticare.

“Facile ipotizzare che per Chivu la priorità sia garantire lucidità mentale e tranquillità alla squadra. Il tecnico si confronterà con il suo staff per capire anche quanta benzina in corpo abbiano i giocatori, ma prima di tutto dovrà verificare che ci sia la giusta serenità per poter preparare al meglio i prossimi impegni, a partire da quello del Franchi”.

Tocca al tecnico lasciare fuori da Appiano Gentile la paura:

“Se è riuscito a tirar fuori i suoi ragazzi dalle macerie della scorsa stagione, ha senz’altro le carte in regola per blindare lo spogliatoio nel momento clou di questo campionato”.

I recuperi ormai vicini di due leader come Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu aiuteranno l’allenatore nerazzurro:

“Il capitano potrà essere anche gestito con maggiore serenità, considerando l’annullamento dell’impegno con l’Argentina. Il turco, mancato soprattutto per la personalità che ha sempre messo al servizio dei compagni, tornerà presto ad accendere la luce nelle due fasi”.