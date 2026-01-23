"L’Inter ha battuto la Roma, ma è allergica agli scontri diretti in Italia e all’estero. In campionato ha raccolto un punto in quattro partite con Milan, Napoli e Juve, però è implacabile contro quelle della parte destra della classifica. Sino adesso le ha portate a casa tutte, 10 su 10.

Le rivali sono state decisamente meno brave: il Milan ne ha vinte la metà, 6 su 12, rimettendoci 13 punti. Conte 8 su 11 e di punti per strada ne ha lasciati 7. L’Inter vince quando deve vincere. Non basta, certo. Ma è un bel punto di partenza, le fondamenta della casa. Chivu non intende fermarsi proprio adesso. L’anticipo di stasera, in modo da lasciare San Siro all’Olimpiade di Milano-Cortina, è un’occasione doppia per allungare e cercare lo strappo: il Milan è atteso dalla Roma e il Napoli dalla Juventus. Una giornata cruciale".