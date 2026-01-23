"La Champions può aspettare, anzi deve. Che sarà mai giocare due partite in più, quelle degli spareggi di febbraio, se c'è la possibilità di andare in fuga in campionato? È quello che Cristian Chivu ha detto senza dirlo dopo la sconfitta contro l'Arsenal. «Siamo pronti». Per l'Inter non è quindi tempo di rimpianti o di paure, ma di trovare il modo per continuare a vincere le partite in cui entra da netto favorito, come quella di stasera". Così Il Giornale parla del momento nerazzurro e di come la squadra di Chivu si dovrà approcciare alla partita col Pisa.
Il Giornale – Chivu dice una cosa senza dirla. Marotta pensa al rinnovo di Esposito
Dopo la sconfitta in Champions contro l'Arsenal si deve mettere subito mano e testa al campionato con un calendario che vede l'Inter affrontare in casa a San Siro la formazione di Gilardino mentre il Milan, secondo, giocherà in trasferta all'Olimpico e il Napoli dovrà invece sfidare la Juventus.
Secondo il quotidiano Chivu cambierà qualcosa in ogni reparto, probabilmente anche in porta con Pepo Martinez : "Giusto per capire se il secondo portiere può alternarsi almeno un po' col vecchio Sommer o se invece è davvero tempo di pensare al Martinez vero, il Dibu campione del mondo e amico di Lautaro", si legge sul quotidiano.
Il capitano dovrebbe partire dal primo minuto insieme ad Espositoper sfruttare "il momento felice che ha impressionato pure gli inglesi" con Marotta che prepara la proposta di rinnovo per il giovane nerazzurro che ha firmato la scorsa estate.
