"La Champions può aspettare, anzi deve. Che sarà mai giocare due partite in più, quelle degli spareggi di febbraio, se c'è la possibilità di andare in fuga in campionato? È quello che Cristian Chivu ha detto senza dirlo dopo la sconfitta contro l'Arsenal. «Siamo pronti». Per l'Inter non è quindi tempo di rimpianti o di paure, ma di trovare il modo per continuare a vincere le partite in cui entra da netto favorito, come quella di stasera". Così Il Giornale parla del momento nerazzurro e di come la squadra di Chivu si dovrà approcciare alla partita col Pisa.