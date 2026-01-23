Si cambia subito argomento in casa Inter. Via la delusione per la sconfitta di Champions, perché a San Siro arriva tra poche ore il Pisa e c'è da consolidare il percorso in campionato. Si legge sul Corriere della Sera di oggi:

"Se la Champions ha messo in mostra i limiti dell’Inter, il campionato può esaltarne i pregi. Il calendario del prossimo mese e mezzo, sino al derby dell’8 marzo, offre opportunità invidiabili alla capolista e dentro la Pinetina la sconfitta con l’Arsenal ha lasciato in fretta il posto a sorrisi pieni di convinzione.

Lo scudetto è l’obiettivo principale del progetto affidato a Chivu e il momento per cercare di trasformare i desideri in realtà è questo. Simone Inzaghi aveva centrato due finali di Champions, ma dilapidato altrettanti campionati, regalandone uno al Milan e l’ultimo al Napoli. Chivu, pur non mollando niente per strada, ha la sua priorità, condivisa da Marotta: riprendersi lo scettro della serie A. Il piano scudetto prende corpo stasera contro il Pisa di Gilardino, più infido di quanto non dica la sua povera classifica".