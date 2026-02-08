L'Inter oggi "gioca senza tifosi provenienti dalla Lombardia la prima delle tre partite di squalifica disposte per il petardo che una settimana fa ha sfiorato Audero", ricorda il Corriere della Sera. "Un danno non da poco. Specie in uno stadio come quello di Reggio, dove la preponderanza di tifosi dell’Inter è una costante", sottolinea il quotidiano.

Le insidie non mancheranno al Mapei Stadium. Per questo bisognerà tenere alta la guardia. Si legge ancora: "Se a questo si aggiunge «il mercato sempre bastardo» come lo ha definito Chivu che non ha avuto rinforzi a gennaio e le assenze di tre titolari ce n’è abbastanza per aspettarsi un’Inter senza cali di tensione.

Barella e Calhanoglu tornano da martedì in gruppo e dovrebbero essere pronti per la Juve e soprattutto per il ciclo che comprende anche playoff di Champions e semifinale d’andata di Coppa Italia prima del derby. Dopo la sfida ai bianconeri anche Dumfries dovrebbe tornare in gruppo. Nel frattempo Chivu si porta dietro Cocchi e Kamaté, titolari in Coppa Italia: il francese, meno equilibratore tattico ma anche meno noioso di Henrique, può tornare ancora utile".