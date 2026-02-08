FC Inter 1908
CorSera – L’Inter cerca la fuga psicologica ma le trappole sono ovunque soprattutto se…

Il quotidiano pone l'attenzione sulla posta in palio nell'impegno di questo pomeriggio per la squadra di Cristian Chivu
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello 

Torna in campo oggi l'Inter di Cristian Chivu. L'obiettivo non è soltanto quello di rispondere al Napoli, vittorioso ieri a Genova. Il Corriere della Sera infatti pone l'attenzione anche sull'altra rivale dei nerazzurri. Si legge sul focus proposto stamattina:

"Fra la via Emilia e il vuoto. Il Milan non gioca, causa Olimpiade, e l’Inter stasera può ritrovarsi in fuga, con una partita in più, a 8 punti di vantaggio sui rossoneri e sempre a 9 sul Napoli. Sarebbe una fuga psicologica, ma a un mese dal derby scudetto tutto può servire per mettere pressione sugli avversari.

Certi ragionamenti però hanno poco a che fare con l’approccio che Cristian Chivu chiede ai suoi, che in campionato hanno sempre vinto contro le squadre dal quinto posto in giù e vogliono arrivare alla rivincita con la Juve di sabato sera con il curriculum immacolato. Adesso conta solo il Sassuolo, che è stato capace di battere 10 volte i nerazzurri su 23, addirittura 2 su 2 nell’anno della seconda stella interista, coinciso con la retrocessione degli emiliani: una testimonianza, se ce ne fosse bisogno, che le trappole sono ovunque. Soprattutto se non te le aspetti".

