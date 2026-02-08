"Fra la via Emilia e il vuoto. Il Milan non gioca, causa Olimpiade, e l’Inter stasera può ritrovarsi in fuga, con una partita in più, a 8 punti di vantaggio sui rossoneri e sempre a 9 sul Napoli. Sarebbe una fuga psicologica, ma a un mese dal derby scudetto tutto può servire per mettere pressione sugli avversari.

Certi ragionamenti però hanno poco a che fare con l’approccio che Cristian Chivu chiede ai suoi, che in campionato hanno sempre vinto contro le squadre dal quinto posto in giù e vogliono arrivare alla rivincita con la Juve di sabato sera con il curriculum immacolato. Adesso conta solo il Sassuolo, che è stato capace di battere 10 volte i nerazzurri su 23, addirittura 2 su 2 nell’anno della seconda stella interista, coinciso con la retrocessione degli emiliani: una testimonianza, se ce ne fosse bisogno, che le trappole sono ovunque. Soprattutto se non te le aspetti".