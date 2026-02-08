Rispetto alla passata stagione, i nerazzurri possono contare su quattro attaccanti titolari: il numeri confermano l'upgrade

L’Inter si gode l’attacco. Lautaro, Thuram, Pio Esposito e Bonny si alternano, senza evidenti differenze, come accaduto nella passata stagione: l’Inter non vive più di sola ThuLa.

“La grande differenza tra la stagione passata, quella delle enormi (e vane) speranze nerazzurre, e la riscossa attuale con Cristian Chivu in versione coreografo, sta proprio negli attaccanti in pista nel ballo scudetto: ora volteggiano tutti, cambiano partner senza accorgersene” scrive La Gazzetta dello Sport.

Oggi partiranno proprio loro, Lautaro e Thuram, dall’inizio per evitare il trappole Sassuolo. Ma i 10 gol complessivi di Pio Esposito e Bonny confermano lo status di non semplici alternative alle spalle dei due titolari.

Chivu ha dimostrato a parole e con i fatti di poter alternare tutti e quattro anche con incastri vari e non fissi.

Uno scenario completamente diverso rispetto a quello del recente passato: “Inzaghi spremeva oltre misura la ThuLa, anche perché in alternativa vedeva ciondolare in campo i vari Arnautovic, Correa e pure Taremi”.

Il salto in avanti è evidente e i numeri lo confermano inequivocabilmente:

“In 34 partite giocate finora in tutte le competizioni, i quattro attaccanti di Chivu hanno già prodotto la bellezza di 40 gol (Lautaro 17, Thuram 11, Bonny 7, Esposito 5) con una media di 1,18 a gara. Di contro, sono ancora a referto le 54 reti in 63 partite totali segnate dagli attaccanti della stagione scorsa, quando la media di reparto scendeva fino a 0,87. Nel 2024-25 le marcature finali delle punte erano così distribuite: Lautaro 24, Thuram 18, Arnautovic 7, Taremi 3, Correa 2”.

Oggi toccherà ancora alla coppia formata da Lautaro e Thuram:

“La ThuLa è stata in campo per 1001’ complessivi e ha iniziato già 13 volte. Oggi dovrebbe essere la 14a, ma con vista al successivo scontro diretto: dopo una settimana arriverà la Juve a San Siro e Chivu non potrà fare poi tanti calcoli, pazienza per il successivo viaggio polare a Bodo”.

E mentre Lautaro cerca il gol numero 171, che lo porterebbe a raggiungere Boninsegna, Thuram deve stare attento alla concorrenza di Pio Esposito:

“Thuram è stato tirato via al 55’ proprio per recuperare bene e stare in campionato accanto a Martinez. Il francese, però, deve guardarsi dall’incombente Pio, che minaccia seriamente la sua posizione privilegiata: l’eterno ballottaggio tra Esposito e il figlio di Lilian dimostra un preciso cambio nelle gerarchie. La coppia Pio-Lautaro è, infatti, la seconda più usata da Chivu (768 minuti uno accanto all’altro, 8 volte dall’inizio) con massimo rendimento: nel tempo trascorso insieme, il capitano e il bambino hanno mostrato connessione perfetta e realizzato 11 reti. Esattamente quanto il francese e l’argentino in coppia, ma in oltre 200 minuti in più. Le altre combinazioni sono state tutte arrangiate in questi mesi (Lautaro-Bonny 6 volte dal 1’, Thuram-Pio 3, Thuram-Bonny 4, l’ultima mercoledì in Coppa Italia) e solo il baby tandem Pio-Bonny non ha ancora carburato dall’inizio: 134’ a gara in corso per i più giovani, ma tanto è bastato perché segnassero due gol”.