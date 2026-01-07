CorSera – Inter, Chivu lavora nel laboratorio di Appiano per…

L'obiettivo dell'Inter, pur mantenendo una certa continuità con il passato, è rinnovarsi per tenere sempre alto il rendimento. Chivu sta approfittando delle basi gettate da Inzaghi, provando a metterci però del suo. Lo sottolinea anche il Corriere della Sera:
Il focus dal quotidiano sull'impatto dell'allenatore nerazzurro e sulle novità a cui sta studiando
"Nel laboratorio di Appiano, Chivu sta lavorando molto per rendere più armonico lo sviluppo del gioco, che in alcune partite è stato quasi tutto sulla fascia sinistra, quella di Dimarco: Henrique a destra non ha lo scatto e la potenza di Dumfries, ma si sta applicando molto come ala tattica, per far salire appunto Barella, ma anche Bisseck. Da squadra capace di volare con gli esterni, l’Inter cerca così di trasformarsi in una macchina sempre più verticale e aggressiva nel recupero palla, con la maggior parte delle giocate per vie centrali. Anche per questo Zielinski è fondamentale. E rinunciare a Barella e a Lautaro è quasi impossibile".
