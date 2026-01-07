CorSera – Inter, Chivu lavora nel laboratorio di Appiano per…

"Nel laboratorio di Appiano, Chivu sta lavorando molto per rendere più armonico lo sviluppo del gioco, che in alcune partite è stato quasi tutto sulla fascia sinistra, quella di Dimarco: Henrique a destra non ha lo scatto e la potenza di Dumfries, ma si sta applicando molto come ala tattica, per far salire appunto Barella, ma anche Bisseck. Da squadra capace di volare con gli esterni, l’Inter cerca così di trasformarsi in una macchina sempre più verticale e aggressiva nel recupero palla, con la maggior parte delle giocate per vie centrali. Anche per questo Zielinski è fondamentale. E rinunciare a Barella e a Lautaro è quasi impossibile".