Inter, nuovo centro di gravità: Chivu si affida al «quadrato magico»

La mano di Chivu è sempre più evidente nell'Inter. Il rumeno, con il lavoro di queste settimane, sta aggiungendo qualcosa a un contesto consolidato, arrivando a modificarne alcuni equilibri per rinnovarne l'imprevedibilità. Sul tema si è soffermato anche il Corriere della Sera di oggi. Qui il focus, legato anche alle possibili scelte di formazione per stasera. Si legge infatti:

"La Thu-La è la certezza, provata anche ieri in allenamento, ma potrebbe essere la serata di Pio Esposito in coppia con Lautaro, ma anche di Augusto al posto di Bastoni (o Dimarco). In mezzo Mkhitaryan e Sucic sgomitano, ma non è facile rinunciare a questo Zielinski o far riposare Calhanoglu.

Il «quadrato magico» che si è visto col Bologna ed è stato ben spiegato dal vice allenatore Kolarov, promette di diventare il nuovo centro di gravità di questa Inter: composto dal doppio play turco-polacco, da Barella avanzato e da Lautaro, che parte arretrato per far girare tutto il gioco di attacco, il quadrato è il simbolo di una squadra che sarà senza Dumfries fino a marzo, è stata sedotta e abbandonata da Cancelo e cerca nuove strade. Non solo sul mercato".