"Chivu non parla (niente conferenza, dopo aver saltato per un calo di voce le interviste post-Bologna), servirebbe scrivere un mini-saggio su "come parla" di solito Chivu. Bisognerebbe analizzare la sua comunicazione non ordinaria, soffermarsi su cosa dice e su come lo dice, perché è una cosa a cui la Serie A urlata non è abituata. Sembra venuto da un altro pianeta. O, forse, da un'altra epoca. Fa sorridere, e dovrebbe far riflettere che uno dei suoi maestri sia stato José Mourinho, l'uomo che caricava ogni episodio di tensione elettrica e usava la polemica come arma tattica". Così il quotidiano Libero parla dell'allenatore dell'Inter che questa sera, nel turno infrasettimanale della Serie A, sfida il suo recente passato, il Parma che lo ha fatto esordire in panchina in Serie A.