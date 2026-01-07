"Chivu non parla (niente conferenza, dopo aver saltato per un calo di voce le interviste post-Bologna), servirebbe scrivere un mini-saggio su "come parla" di solito Chivu. Bisognerebbe analizzare la sua comunicazione non ordinaria, soffermarsi su cosa dice e su come lo dice, perché è una cosa a cui la Serie A urlata non è abituata. Sembra venuto da un altro pianeta. O, forse, da un'altra epoca. Fa sorridere, e dovrebbe far riflettere che uno dei suoi maestri sia stato José Mourinho, l'uomo che caricava ogni episodio di tensione elettrica e usava la polemica come arma tattica". Così il quotidiano Libero parla dell'allenatore dell'Inter che questa sera, nel turno infrasettimanale della Serie A, sfida il suo recente passato, il Parma che lo ha fatto esordire in panchina in Serie A.
"Chivu chiede l'esatto opposto: rimanere concentrati esclusivamente sul gioco, non disperdere energie in proteste o liti da cortile. E un mantra che applica in primis su se stesso, anche quando lo stuzzicano su Conte, sulle frecciate o sui silenzi del rivale, lui non abbocca. Fischietta, disinnesca, riporta tutto sul campo. Un'anomalia meravigliosa", spiega ancora il quotidiano a proposito
Lo stesso giornale parla anche di Luis Henrique, riporta della proposta del Besiktas, e della continuità del giocatore brasiliano se si considera che "da pochi minuti in campo è passato a doverli giocare tutti senza potersi permettere una flessione fisica o mentale".
Quanto alla partita con il Parma, Libero scrive di 3-4 cambi con Mkhitaryan che darebbe respiro a Calhanoglu, Carlos Augusto e Acerbi dietro e davanti Esposito che potrebbe partire insieme a Thuram da titolare con Lautaro in panchina. "Frattesi è fuori per un affaticamento (proseguono i contatti con il Galatasaray), mentre ha recuperato Bonny: l'ex di turno, che potrebbe permet-
tea un fantascientifico Lautaro di risparmiare qualche corsa in vista della superstida a cui non si deve pensare, ma un po' ci si pensa".
