Dal Corriere della Sera in edicola stamattina arriva anche una bozza di formazione per Inter-Liverpool in programma alle 21 a San Siro. Con qualche situazione ancora da decifrare per Chivu e un vero rebus legato a una zona di campo in particolare. Si legge sul quotidiano:
L'aggiornamento dal quotidiano su quelle che potrebbero essere le scelte di Cristian Chivu per la gara di stasera
"Dopo lo sforzo extra contro il Como, è lecito pensare a un ballottaggio Acerbi-De Vrij, mentre Bisseck a destra della difesa è in vantaggio su Akanji che ha avuto un leggero attacco influenzale. Se è probabile il ritorno da titolare di Mkhitaryan dopo un mese e mezzo, non c’è un’ipotesi di rientro a breve per Dumfries («Almeno cammina senza dolore alla caviglia» spiega Chivu), il vero rebus per il tecnico è sempre sulla fascia destra: il conservativo Augusto è in vantaggio su Diouf e Luis Henrique. Anche se con gli ultimi due il caos è sembrato più stimolante".
