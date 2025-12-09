C'è in palio tanto in Inter-Liverpool di stasera. Prevalentemente per la squadra nerazzurra, che in caso di risultato positivo metterebbe fieno importante in cascina verso la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions league. Ma anche per Chivu sarebbe una piccola soddisfazione, come riporta TuttoSport in edicola stamattina. Si legge infatti:
TS – Inter, Chivu cerca un altro sorpasso su Inzaghi: rispetto a un anno fa…
Il focus dal quotidiano con la sottolineatura sul cammino della squadra nerazzurra anche in campo internazionale
"Chivu per primo sa quanto sia importante per l’Inter questa sera ottenere i tre punti contro i Reds. Per altro, vincendo, la sua squadra si porterebbe a 15 punti nel mega girone della Champions dopo sei giornate, meglio dei 13 conquistati da Simone Inzaghi dodici mesi fa; migliorando così il ruolino anche in Europa dopo aver già fatto meglio in campionato con 30 punti contro 28 in quattordici gare".
