Logico ora chiedersi dove possa arrivare questo Milan. Il calcio è materia troppo scivolosa per sbilanciarsi in un pronostico netto, però, come ho detto in precedenza, i rossoneri si possono giocare il titolo fino in fondo. Se poi, al mercato di gennaio, verrà acquistato un attaccante, che a questa squadra serve come il pane, allora si possono aprire orizzonti limpidi. Il Napoli e l’Inter, che considero le più attrezzate per vincere lo scudetto, faranno bene a non sottovalutare la crescita di questo Milan. Non mi sorprenderei se, a primavera, ci trovassimo con il Milan davanti a tutti e le altre che si dannano l’anima nell’inseguimento.