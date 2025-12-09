FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Sacchi: “Scudetto? Milan da tenere in considerazione. Inter e Napoli più attrezzate, ma…”

news

Sacchi: “Scudetto? Milan da tenere in considerazione. Inter e Napoli più attrezzate, ma…”

Sacchi: “Scudetto? Milan da tenere in considerazione. Inter e Napoli più attrezzate, ma…” - immagine 1
Della vittoria del Milan e della lotta scudetto in Serie A ha parlato, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l'ex ct Arrigo Sacchi
Andrea Della Sala Redattore 

Della vittoria del Milan e della lotta scudetto in Serie A ha parlato, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l'ex ct Arrigo Sacchi

La Serie A schiera il tridente. In vetta alla classifica Napoli e Milan, e l’Inter un punto sotto. Il successo dei rossoneri in casa del Torino certifica l’aggancio alla squadra di Conte e dice che il Diavolo bisogna tenerlo in seria considerazione quando si fanno pronostici per lo scudetto.

LEGGI ANCHE

Sacchi: “Scudetto? Milan da tenere in considerazione. Inter e Napoli più attrezzate, ma…”- immagine 2

Logico ora chiedersi dove possa arrivare questo Milan. Il calcio è materia troppo scivolosa per sbilanciarsi in un pronostico netto, però, come ho detto in precedenza, i rossoneri si possono giocare il titolo fino in fondo. Se poi, al mercato di gennaio, verrà acquistato un attaccante, che a questa squadra serve come il pane, allora si possono aprire orizzonti limpidi. Il Napoli e l’Inter, che considero le più attrezzate per vincere lo scudetto, faranno bene a non sottovalutare la crescita di questo Milan. Non mi sorprenderei se, a primavera, ci trovassimo con il Milan davanti a tutti e le altre che si dannano l’anima nell’inseguimento.

Leggi anche
CdS – Inter, Thuram avrà un compito chiaro: gliel’ha sussurrato Chivu ieri
CdS – Inter, un gesto di Thuram conferma la grande empatia con Chivu

© RIPRODUZIONE RISERVATA