Il quotidiano presenta la sfida di campionato tra il Lecce e i nerazzurri, alle prese con numerose assenze

Il precedente non è affatto incoraggiante. L’ultima volta che Lautaro ha saltato un filotto di almeno tre partite in campionato non rievoca ricordi piacevoli in casa Inter.

“La squadra allora allenata da Inzaghi ha perso lo scudetto pareggiando con la Lazio alla penultima giornata” evidenziaIl Corriere della Sera.

“Qualche speranza, se l’inter riuscisse a raggiungere gli ottavi in Champions League, ci sarebbe per la gara di ritorno (17/18 marzo) e quindi anche per l’ultima partita prima della sosta per le Nazionali, contro la Fiorentina tra un mese”.

L’Inter di Chivu vive il momento clou della stagione senza il suo bomber e leader.

“L’emergenza a centrocampo è tamponata dal rientro di Frattesi (rimasto a casa in Champions per una gastroenterite) e dallo scampato pericolo per Zielinski, che aveva lasciato il campo in Norvegia con qualche sensazione negativa”.