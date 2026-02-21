Il precedente non è affatto incoraggiante. L’ultima volta che Lautaro ha saltato un filotto di almeno tre partite in campionato non rievoca ricordi piacevoli in casa Inter.
CorSera / Inter, momento clou senza Lautaro: doppia missione per Frattesi. Rebus Lecce…
“La squadra allora allenata da Inzaghi ha perso lo scudetto pareggiando con la Lazio alla penultima giornata” evidenziaIl Corriere della Sera.
Per il quotidiano, dopo l’infortunio di Bodo, il Toro potrebbe rientrare per il ritorno degli ottavi di Champions League, in caso di passaggio del turno.
“Qualche speranza, se l’inter riuscisse a raggiungere gli ottavi in Champions League, ci sarebbe per la gara di ritorno (17/18 marzo) e quindi anche per l’ultima partita prima della sosta per le Nazionali, contro la Fiorentina tra un mese”.
L’Inter di Chivu vive il momento clou della stagione senza il suo bomber e leader.
“L’emergenza a centrocampo è tamponata dal rientro di Frattesi (rimasto a casa in Champions per una gastroenterite) e dallo scampato pericolo per Zielinski, che aveva lasciato il campo in Norvegia con qualche sensazione negativa”.
Contro il Lecce, che vive un buon momento ed è reduce da due vittorie di fila, all’andata fu un rebus in tema di modulo:
“Con il 5-3-2 difensivo che si trasformava in 4-2-3-1 garantendo copertura e qualche ripartenza intelligente, risolto davvero solo dall’ingresso di Pio Esposito, autore del gol decisivo: l’azzurro assieme a Thuram (e Bonny) adesso deve prendersi tutto il peso dell’attacco, anche se Chivu chiede un contributo in zona gol anche ai suoi centrocampisti, alle mezzali in particolare”.
Chance per Diouf e Frattesi:
“Se il francese deve ancora studiare qualche pagina di tattica ad Appiano, Frattesi deve riconquistarsi la Nazionale da protagonista, tornando a incidere nel rapporto minuti/gol come riusciva a fare sotto la gestione di Inzaghi in nerazzurro e di Spalletti in azzurro”.
Il Corriere della Sera fa il punto sull'infermeria:
"L'Inter sarà priva a Lecce dell’altro infortunato Calhanoglu (si rivedrà col Genoa) e di Barella squalificato, oltre che del lungodegente Dumfries, che da lunedì però si allenerà col gruppo per arrivare con qualche minuto nelle gambe proprio al derby".
