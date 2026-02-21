Il giornale sottolinea l'importanza di una vittoria a Lecce per tenere alla giusta distanza il Milan che dopo il pari col Como è andata a meno 7

Eva A. Provenzano Caporedattore 21 febbraio 2026 (modifica il 21 febbraio 2026 | 15:32)

La sconfitta di Bodo, l'infortunio di Lautaro Martinez e le poche speranze di riaverlo per il derby. Il quotidiano Libero parla di speranza e di prudenza e del più verosimile ritorno per la gara contro l'Atalanta. Il giocatore si è infortunato in Champions al soleo, serve almeno un mesetto per averlo abile e arruolabile. Nella serata della sconfitta contro i norvegesi la buona notizia è arrivata da San Siro con il pari del Milan che così si è portato a meno sette dai nerazzurri.

C'è quindi ora da pensare alla gara con il Lecce per mantenere giuste le distanze dalla seconda della classe. Se finora gli scontri diretti sono stati un po' un problema è di 19 vittorie e una sola sconfitta, quella contro l'Udinese il ruolino di marcia nelle altre partite.

"I risultati parlano chiaro e non offrono spazio a rimonte. Certo, per evitare grattacapi, sarà importante non sbagliare la trasferta in Salento. Una gara in cui i nerazzurri - seppure naturalmente favoriti - dovranno fronteggiare più di un'assenza pesante, sperimentando i problemi accusati per tutta la stagione da Milan e soprattutto, Napoli. A sinistra Lautaro Martinez, infortunatosi a Bodo", si legge su Libero.

"A Lecce mancheranno anche Barella e Calhanoglu, entrambi squalificati, oltre al lungodegente Dumfries. A sostituire capitano dovrebbe essere Pio Esposito: è arrivata la sua ora di mostrare i muscoli, cosa che in realtà ha già fatto nelle ultime due partite, in cui è andato sempre in gol. Il 20enne italiano è favorito su Bonny per far coppia con Thuram. Comunque i tre attaccanti nerazzurri sono la miglior garanzia per sopperire all'infortunio di Lautaro. La mediana, invece, dovrebbe essere composta da Zielinski, Mkhitaryan e Sucic, con Frattesi che spera tuttavia in una maglia da titolare", spiega ancora il giornale.

(Fonte: Libero)