fcinter1908 news rassegna stampa Libero – Inter, i risultati parlano chiaro ma meglio evitare grattacapi. È l’ora di Esposito

news

Libero – Inter, i risultati parlano chiaro ma meglio evitare grattacapi. È l’ora di Esposito

Il giornale sottolinea l'importanza di una vittoria a Lecce per tenere alla giusta distanza il Milan che dopo il pari col Como è andata a meno 7
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

La sconfitta di Bodo, l'infortunio di Lautaro Martinez e le poche speranze di riaverlo per il derby. Il quotidiano Libero parla di speranza e di prudenza e del più verosimile ritorno per la gara contro l'Atalanta. Il giocatore si è infortunato in Champions al soleo, serve almeno un mesetto per averlo abile e arruolabile. Nella serata della sconfitta contro i norvegesi la buona notizia è arrivata da San Siro con il pari del Milan che così si è portato a meno sette dai nerazzurri.

Libero – Inter, i risultati parlano chiaro ma meglio evitare grattacapi. È l’ora di Esposito- immagine 1

C'è quindi ora da pensare alla gara con il Lecce per mantenere giuste le distanze dalla seconda della classe. Se finora gli scontri diretti sono stati un po' un problema è di 19 vittorie e una sola sconfitta, quella contro l'Udinese il ruolino di marcia nelle altre partite.

"I risultati parlano chiaro e non offrono spazio a rimonte. Certo, per evitare grattacapi, sarà importante non sbagliare la trasferta in Salento. Una gara in cui i nerazzurri - seppure naturalmente favoriti - dovranno fronteggiare più di un'assenza pesante, sperimentando i problemi accusati per tutta la stagione da Milan e soprattutto, Napoli. A sinistra Lautaro Martinez, infortunatosi a Bodo", si legge su Libero.

Libero – Inter, i risultati parlano chiaro ma meglio evitare grattacapi. È l’ora di Esposito- immagine 2
Getty Images

"A Lecce mancheranno anche Barella e Calhanoglu, entrambi squalificati, oltre al lungodegente Dumfries. A sostituire capitano dovrebbe essere Pio Esposito: è arrivata la sua ora di mostrare i muscoli, cosa che in realtà ha già fatto nelle ultime due partite, in cui è andato sempre in gol. Il 20enne italiano è favorito su Bonny per far coppia con Thuram. Comunque i tre attaccanti nerazzurri sono la miglior garanzia per sopperire all'infortunio di Lautaro. La mediana, invece, dovrebbe essere composta da Zielinski, Mkhitaryan e Sucic, con Frattesi che spera tuttavia in una maglia da titolare", spiega ancora il giornale.

(Fonte: Libero)

Leggi anche
il Giornale rivela: “Esposito? Qualcuno all’Inter pensava di venderlo in estate”
Inter, tornano tre titolari col Lecce. Dubbi a centrocampo per Zielinski e Frattesi: pronti…

© RIPRODUZIONE RISERVATA