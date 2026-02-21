Il Lecce si prepara ad affrontare l’Inter di Cristian Chivu e va a caccia della terza vittoria di fila in campionato.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Lecce-Inter, Di Francesco suona la carica: un ballottaggio in avanti
news
Lecce-Inter, Di Francesco suona la carica: un ballottaggio in avanti
Le parole dell'allenatore del Lecce e il ballottaggio in casa salentina in vista della sfida di campionato contro l'Inter
La squadra di Eusebio Di Francesco prosegue la corsa verso la salvezza e vuole sfruttare il fattore casalingo.
Il tecnico dei salentini ha suonato la carica nella conferenza stampa della vigilia:
“È necessario dare continuità alle nostre prestazioni. Viviamo di risultati e vorrei mantenere questa costanza a partire dalla gara con l’Inter. Affrontiamo una squadra infastidita dalla Champions. Sarà l’atteggiamento a fare la differenza”.
Come riferisce La Gazzetta dello Sport, Di Francesco deve sciogliere un dubbio di formazione a ridosso della sfida: dopo il turno di squalifica rientra Banda, è in ballottaggio con Sottil.
© RIPRODUZIONE RISERVATA