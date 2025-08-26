Buona, anzi buonissima la prima. L'Inter non poteva iniziare in maniera migliore la sua stagione, come evidenziato dal Corriere della Sera. Il quotidiano sottolinea l'importanza del 5-0 rifilato al Torino. Si legge infatti:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa CorSera – Inter, rombo di Thu-La: tre risposte chiare e molto rumorose
news
CorSera – Inter, rombo di Thu-La: tre risposte chiare e molto rumorose
Tanti segnali positivi nella prima gara ufficiale di stagione per la nuova Inter: vittoria più che convincente contro il Torino
"Eccola qua, la risposta dell'Inter, chiara e molto rumorosa, come un rombo di Thu-La. Anzi, le risposte: alle vittorie in discesa di Napoli e Juve, alle critiche impietose per una stagione sempre in prima linea ma senza vittorie e allo scetticismo per una rivoluzione di velluto, con l'arrivo di giovani rampanti al posto dei grandi nomi. Ma se il modello è rappresentato dal tuttofare croato Sucic, unica faccia nuova dal 1', o dalla freddezza di Bonny, a segno da pochi passi 5' dopo l'ingresso in campo, allora i cinque gol che illuminano l'alba dell'era Chivu fanno intravedere un'Inter capace di andare oltre le proprie ferite":
© RIPRODUZIONE RISERVATA