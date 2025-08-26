I voti della rosea ai protagonisti nerazzurri dopo il cinque a zero rifilato al Toro nella prima a San Siro di questo campionato

Eva A. Provenzano Caporedattore 26 agosto 2025 (modifica il 26 agosto 2025 | 09:16)

Un cinque a zero che incide con voti super in pagella. E i più positivi della serata, secondo La Gazzetta dello Sport sono stati Bastoni (gol e assist), Barella 'centrocampista dinamico' e ovviamente primo su tutti Sucic. Con un otto meritatissimo. Il croato, alla prima nel campionato italiano, rapisce gli occhi. E la rosea, che gli dà quel voto, scrive: "Signore e signori, Sucic: il croato timido che vuole sempre la palla, non c'è cosa che non gli riesca: recuperi, aperture, tiri ed assist.

A centrocampo con lui c'era una vecchia conoscenza interista, Barella: "Fa il regista con dinamisco ma meno abitudine di Calhanoglu al ruolo e infatti perde qualche pallone. Taglia l'angolo da cui nasce la rete di Bastoni". Quella che ha sbloccato la partita. 7 in pagella dalla rosea per il giocatore italiano. E al compagno che ha finalizzato il suo assist 7.5: "Quando apre la festa con una spizzata furba dimostra di avere gli occhi dietro la testa". Da lui anche assist per Thuram.

A proposito della ThuLa la rosea dà un 7.5 a Lautaro: "Un toro aperturista che distribuisce palloni e tira meno in porta. Poi segna di rabbia e regala la prima gioia a Bonny". A proposito del francese invece il voto è 8, come Sucic: "Il papà e il fratello bianconeri lo applaudono in casa. Questo è il vero Thuram. Oltre la doppietta, sponde che luccicano".

