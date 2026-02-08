"Una squadra leggera, senza troppe zavorre mentali e atletiche, con in testa un solo obiettivo chiamato scudetto e poi il resto si vedrà". Apre così il focus del Corriere della Sera sulla vittoria dell'Inter per 5-0 al Mapei Stadium contro il Sassuolo.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Corsera: “Inter senza zavorre con un solo obiettivo: lo scudetto. E poi si vedrà”
news
Corsera: “Inter senza zavorre con un solo obiettivo: lo scudetto. E poi si vedrà”
Così il focus del Corriere della Sera sulla vittoria dell'Inter per 5-0 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Cosa scrive il quotidiano
Scrive il quotidiano, esaltando i nerazzurro: "L’Inter trova un avversario come il Sassuolo che vuole giocarsela e dopo qualche rischio iniziale risponde colpo su colpo alla banda di Grosso, tirando fuori il pallottoliere delle grandi occasioni.
Quello dei gol, che alla fine sono cinque e quello del vantaggio sul Milan, che in questo weekend non gioca e quindi adesso è indietro di 8 punti, ovviamente virtuali, ma pesanti dal punto di vista psicologico. Il Napoli invece è a 9, reali".
© RIPRODUZIONE RISERVATA