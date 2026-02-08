"Una squadra leggera, senza troppe zavorre mentali e atletiche, con in testa un solo obiettivo chiamato scudetto e poi il resto si vedrà ". Apre così il focus del Corriere della Sera sulla vittoria dell'Inter per 5-0 al Mapei Stadium contro il Sassuolo.

Quello dei gol, che alla fine sono cinque e quello del vantaggio sul Milan, che in questo weekend non gioca e quindi adesso è indietro di 8 punti, ovviamente virtuali, ma pesanti dal punto di vista psicologico. Il Napoli invece è a 9, reali".