Libero – L’Inter vuole spostare la pressione sul Milan: non a caso Chivu…

Il quotidiano si concentra sull'impegno dei nerazzurri in casa del Sassuolo in programma nel pomeriggio di oggi
Daniele Vitiello
La corsa a tappe continua. L'Inter in campionato vuole recitare ancora il ruolo della lepre, allungando almeno momentaneamente a +8 sul Milan che poi recupererà tra 10 giorni la sfida con il Como. Un gioco di leve anche psicologiche scandisce la lotta in vetta alla classifica. Ne parla l'edizione odierna di Libero:

"Battere il Sassuolo e allungare a +8 sul Milan per più di qualche giorno. E la missione dell'Inter, che oggi a Reggio Emilia (ore 18, diretta Dazn e Sky Sport) inseguirà la quinta vittoria consecutiva in campionato.

Poi la pressione sarebbe tutta sulle spalle dei cugini rossoneri, che recupereranno questo turno mercoledì 18 febbraio contro il Como. Il Sassuolo è in salute (6 punti nelle ultime 2 partite) e storicamente è un avversario ostico per l'Inter. Non a caso Chivu intende affidarsi al miglior 11 possibile: Bisseck-Akanji-Bastoni dietro, Luis Henrique e Dimarco ai lati, Sucic-Zielinski-Mkhitaryan in mezzo (assenti Barella e Calha noglu) con Lautaro-Thuram davanti (ma occhio a Pio Esposito...)".

