Inter, rendimento da Scudetto: i calcoli di Allegri e gli ultimi 5 precedenti…

Il quoidiano Tuttosport analizza il percorso e i numeri dei nerazzurri: le proiezioni sul punteggio e l'obiettivo

Alessandro De Felice Redattore 8 febbraio 2026 (modifica il 8 febbraio 2026 | 16:02)

“Massimiliano Allegri fa i conti, Cristian Chivu… i punti”. Così Tuttosport riassume il momento di Milan e Inter, con l’allenatore rossonero che continua a indicare la quota da raggiungere per lo scudetto, o per la qualificazione in Champions League.

“Al momento, però, a fare fede è la classifica attuale e il vantaggio dell’Inter sul Milan nasce dall’infallibilità della squadra nerazzurra con le medio-piccole. O meglio, con tutte le avversarie a eccezione dei rossoneri, della Juventus e del Napoli”.

Escluse quelle tre, l’Inter finora le ha battute tutte, mentre il Milan ha per esempio perso punti chiave tra la sconfitta con la Cremonese e i tanti pareggi con squadre di medio-bassa classifica.

Oggi per i nerazzurri c’è il Sassuolo, un avversario molto spesso ostico, “in uno stadio che negli anni per l’Inter è passato da terra di conquista a Everest da scalare, per poi tornare “amico” fino al ko indolore (scudetto della seconda stella già vinto) del maggio 2024, ultimo precedente a Reggio Emilia”.

I big match restano un tema mediatico, ma l’Inter ha costruito il suo primo posto nelle gare non ad alta quota:

“Lautaro & co vantano 55 punti: delle quindici partite rimanenti, otto riguardano formazioni attualmente nella parte destra della classifica. Vincendole tutte, l’Inter sarebbe già a 79: più che sufficienti per l’obiettivo minimo Champions, secondo i calcoli di Allegri”.

Un cammino che fa ben sperare anche in chiave Scudetto:

“Ma anche una discreta polizza scudetto: nelle ultime cinque stagioni, solo due volte - e in entrambi i casi si trattava dell’Inter - la formazione seconda in classifica è arrivata più in alto di così. Il tutto senza considerare che ci sono anche altre avversarie di livello più alto, finora appunto tutte superate dall’Inter: se replicasse il filotto del girone di andata, sfonderebbe i 90 punti (la proiezione aritmetica in base all’andamento attuale è proprio di 90-91 punti)”.