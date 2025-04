Il Corriere della Sera nel racconto della gara tra Inter e Bayern parla dell'impresa che ha portato "Una notte da Inter per inseguire il triplete. Inzaghi ha la faccia stravolta di Mourinho quando, fradicio di pioggia e di felicità, corre a abbracciare i suoi gladiatori in mezzo al campo alla fine di una partita che, nel secondo tempo, cambia pelle in continuazione. Un crescendo di emozioni. Vento, pioggia, gol. Uno dietro l’altro. Il Bayern è domato. Aveva sempre vinto a San Siro, quattro volte su quattro. Stavolta se ne va a capo chino, anche se con l’onore delle armi".

"L’Inter arriva al traguardo con il fiatone, costretta a lottare e soffrire su ogni pallone dentro una partita difficile, tesa, nervosa, polemica. Ma ha nervi saldi e un cuore grande. Non si scompone, una volta sotto per la rasoiata di Kane. Anzi, a un passo dal baratro dei supplementari tira fuori l’orgoglio e due gol in tre minuti, firmati dall’immenso Lautaro e l’ex Pavard. Sembra finita, ma non lo è. Dier, con un colpo di testa da posizione defilata, beffa Sommer, forse tradito dal vento, consegnando a San Siro un quarto d’ora di paura in cui la squadra di casa si piega ma non si spezza. Più dura del Bayern. Ha talento e anima per arrivare sino alla finale di Monaco. Ma un passo alla volta. Adesso deve pensare alla trasferta di Bologna: c’è uno scudetto da difendere", si legge sul quotidiano.