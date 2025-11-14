L'Italia batte - con grande fatica - la Moldavia nella penultima sfida della fase a gironi delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Decisive le reti di Gianluca Mancini, su assist di Dimarco, e Francesco Pio Esposito, entrambe realizzate nel finale di gara di Chisinau.
Corsera / L’Italia soffrirà con tutti: qualità Dimarco, Esposito futuro Azzurro
"Se doveva essere una prova in vista degli spareggi lo è stata per capire meglio le gerarchie, ma anche per assaporare la sofferenza che attenderà gli azzurri contro qualsiasi avversario, considerato che la Moldova è al 156° posto del ranking".
La mossa decisiva del ct Gattuso cambia le sorti della partita, come sottolinea il Corriere della Sera:
"Gattuso deve cambiare tutto il quartetto di attaccanti, punte ed esterni, per trovare il varco nell’affollatissima area moldava. L’idea del ct, oltre ad essere stata chiara fin dall’inizio è anche condivisibile: ed era quella di preparare due squadre diverse per due partite, nel modulo e stavolta anche nella maggioranza degli interpreti, come aveva fatto tra Estonia e Israele. Il 4-2-4, che diventa un 4-2-3-1 con Raspadori spesso dietro a Scamacca fatica però a ingranare come era successo nel primo tempo del debutto di Gattuso a Bergamo contro gli estoni".
Protagonisti i due calciatori dell'Inter, Federico Dimarco (6,5: "Entra e piazza il cross vincente. Qualità") e Francesco Pio Esposito (6,5: "Secondo gol in azzurro. Fa più lui in una manciata di minuti che Scamacca e Raspadori insieme in un’ora. È il nostro futuro"), autori rispettivamente dell'assist dell'1-0 e del gol del 2-0.
