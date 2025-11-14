Corsera / L’Italia soffrirà con tutti: qualità Dimarco, Esposito futuro Azzurro

"Se doveva essere una prova in vista degli spareggi lo è stata per capire meglio le gerarchie, ma anche per assaporare la sofferenza che attenderà gli azzurri contro qualsiasi avversario, considerato che la Moldova è al 156° posto del ranking".

"Gattuso deve cambiare tutto il quartetto di attaccanti, punte ed esterni, per trovare il varco nell’affollatissima area moldava. L’idea del ct, oltre ad essere stata chiara fin dall’inizio è anche condivisibile: ed era quella di preparare due squadre diverse per due partite, nel modulo e stavolta anche nella maggioranza degli interpreti, come aveva fatto tra Estonia e Israele. Il 4-2-4, che diventa un 4-2-3-1 con Raspadori spesso dietro a Scamacca fatica però a ingranare come era successo nel primo tempo del debutto di Gattuso a Bergamo contro gli estoni".