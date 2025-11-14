La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sul progetto per il nuovo stadio di Inter e Milan e spiega le tempistiche

14 novembre 2025

Il progetto stadio di Inter e Milan procede spedito. Dal 5 novembre, data della firma del rogito, i due Club meneghini sono diventati proprietari dell'impianto. La Gazzetta Dello Sport analizza i prossimi passi verso la costruzione di un nuovo stadio per nerazzurri e rossoneri.

“I due club hanno creato una società, la San Siro spa, per gestire tutta l’operazione dal punto di vista finanziario. La joint venture rossa-nera-azzurra ha già ottenuto il finanziamento da importanti gruppi bancari: per l’acquisizione dello stadio e delle aree circostanti è stata prevista una prima linea da massimo 124 milioni di euro; la seconda fascia può arrivare fino a 205 milioni; la terza e ultima linea di credito da massimo 25 milioni per coprire eventuali esigenze finali di liquidità. In tutto, il finanziamento dovrebbe arrivare intorno ai 354 milioni”.

Secondo le stime, a febbraio dovrebbe essere presentato il piano attuativo che in 12 mesi dovrebbe essere approvato.

I lavori dovrebbero partire dall'ottobre 2027 e durare circa 35 mesi: “Il nuovo San Siro sarebbe così pronto nell’ottobre del 2030 e inaugurato tra il dicembre dello stesso anno e il gennaio 2031”

Il ‘vecchio’ Meazza, invece, sarà demolito e verrà conservata solamente una piccola porzione in zona Sud-Est, all’angolo tra la tribuna arancio e la curva Sud del Milan, con il 30% delle caratteristiche rampe.

“Non è ancora chiara, però, la finalità dei resti. Le idee? Dal museo a degli uffici, si sprecano le ipotesi, Di sicuro gran parte dello stadio scomparirà in un lasso di tempo compreso dall’aprile 2031 al maggio 2032. La rifunzionalizzazione dei resti sarà completata, infine, entro il novembre 2035, quando tutta l’area di San Siro avrà assunto un volto nuovo” conclude La Gazzetta dello Sport.