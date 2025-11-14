Cristian Chivu può ruotare gli elementi a disposizione in avanti con grande disinvoltura. All'Inter rimane costante il rendimento della squadra in fase realizzativa, perché tutte le punte hanno dimostrato grande affidabilità. C'è un dato che balza all'occhio però riguardo una soluzione in particolare adottata dal tecnico nerazzurro. Lo rivela il Corriere dello Sport:

"Sia il Toro sia l’azzurro sanno meglio dei due compagni di reparto come giocare spalle alla porta, proteggere il pallone e far salire la squadra. A supporto di questa considerazione, salta all'occhio anche che proprio Esposito è l’attaccante nerazzurro che ha giocato più tempo senza un compagno di reparto di ruolo.