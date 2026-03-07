Il giocatore francese non segna dall'8 febbraio e servirebbe un lampo nel derby dato che manca pure Lautaro. Con lui Esposito

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 marzo 2026 (modifica il 7 marzo 2026 | 10:46)

Anche TuttoSport parla delle scelte di Chivu rispetto al derby contro il Milan. Bonny ha rispettato la tabella di marcia e ha ripreso ad allenarsi in gruppo ieri, sarà così in panchina per un cambio eventuale a Thuram o Esposito. La coppia titolare sarà formata dal francese e dall'italiano.

"I due torneranno a far coppia, dopo essere stati una staffetta nella gara di Coppa Italia con il Como, in cui l’allenatore interista, vista l’assenza proprio di Bonny, ha dovuto preservare il duo da eventuali infortuni. La speranza è che nel frattempo Pio e Marcus siano riusciti a migliorare la chimica del duo. Quando hanno giocato insieme, in Champions contro il Bodo e a Lecce, non hanno brillato. Più che altro Chivu vorrebbe un segnale da Thuram: l’ultimo gol in campionato risale all’8 febbraio, quello prima al 7 di gennaio, se confermasse la cadenza - e la sua predilezione a timbrare il cartellino nel derby…", si legge sul quotidiano torinese.

Anche secondo TS Calhanoglu è in vantaggio su Mkhitaryan con Barella e Zielinski mezzali, Dimarco e Luis Henrique sugli esterni - e Dumfries pronto a dare il cambio al brasiliano.

(Fonte: TS)