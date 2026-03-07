L'esterno rossonero ha recuperato dall'infortunio e si candida per una maglia da titolare per la sfida di domani sera contro l'Inter

"Buone notizie da Milanello, dove ieri Davide Bartesaghi è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il lavoro personalizzato dei giorni scorsi. Il giovane laterale mancino, uscito nell’ultima trasferta a Cremona per un risentimento al flessore destro, può considerarsi recuperato per il derby di domani sera contro l’Inter, ma finora Massimiliano Allegri ha provato da titolare Pervis Estupinan, al momento il favorito per presidiare la sinistra a tutta fascia. In difesa, invece, non ci sarà Matteo Gabbia, operato lunedì a Londra per un’ernia inguinale: al centro della retroguardia confermato Koni De Winter. Oggi Allegri terrà la conferenza stampa della vigilia a mezzogiorno, cui seguirà l’allenamento pomeridiano. I giocatori dormiranno quindi a Milanello, effettuando poi domani la rifinitura e raggiungendo infine lo stadio Meazza in pullman", scrive La Gazzetta dello Sport.