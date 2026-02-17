Il difensore è arrivato addirittura a ricevere minacce di morte, dovendo quindi chiudere i commenti sui social

Marco Astori Redattore 17 febbraio 2026 (modifica il 17 febbraio 2026 | 08:46)

Ore non facili per Alessandro Bastoni dopo quanto accaduto in Inter-Juve di sabato sera: il difensore è arrivato addirittura a ricevere minacce di morte, dovendo quindi chiudere i commenti sui social. Racconta il Corriere della Sera: "Dopo il giorno di riposo trascorso in famiglia, nella casa in provincia di Bergamo dove Bastoni vive con la moglie e la figlia, il giocatore è tornato alla sua routine. Ancora turbato dall’ondata di odio che ha costretto lui e la moglie a bloccare i commenti sui social, il difensore interista si è goduto l’abbraccio della squadra in un momento sicuramente non semplice da gestire per lui, nonostante una serenità quasi ostentata.

Anche l’intervento di uomini politici come Enrico Letta («Bastoni non venga convocato in Nazionale»), oltre che le accuse di ex allenatori ed ex giocatori, come Fabio Capello e Fulvio Collovati, non hanno certo lasciato indifferente «Basto», che sa di aver sbagliato, soprattutto nell’esultanza sguaiata, ma allo stesso tempo è convinto che la situazione sia sfuggita di mano un po’ a tutti: dalle minacce di morte alla figlia subite sui social, in giù. A qualche chilometro dal campo di allenamento interista, il presidente Marotta sta parlando in Lega di «gogna mediatica» ammettendo l’errore del giocatore, con il quale il dialogo in questi giorni non si è mai interrotto.

Oggi toccherà allo stesso Bastoni sedersi accanto a Chivu per la conferenza stampa di vigilia di Bodo-Inter: una scelta della società condivisa con Bastoni, che la ha accolta senza tentennamenti, desideroso allo stesso tempo di chiudere in fretta questa pagina poco edificante e di guardare avanti. In questi casi la miglior «terapia» è solamente quella del campo e Cristian Chivu la pensa così ed è intenzionato a schierare titolare domani sera una delle colonne della sua squadra, dopo averlo tolto nell’intervallo di Inter-Juve sabato per evitargli ulteriori guai, vista la grazia ricevuta da La Penna che ha invertito le ammonizioni e ha espulso l’avversario. Il tecnico romeno dopo la difesa d’ufficio post partita («Ammetto che il tocco su Bastoni era leggero, ma era un tocco. Un giocatore esperto come Kalulu poteva non allungare la mano sul braccio di Bastoni. Ma il calcio è questo da cento anni») non ha ritenuto di dover dire nulla di più al suo giocatore, preferendo tornare prima possibile alla normalità", si legge.