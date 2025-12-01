"Cristian Chivu lo ha confermato prima della partita con il Pisa, forse annusando l’aria del pomeriggio giusto: per rivedere il vero Lautaro, per vincere, anche se c’è voluto più di un’ora, e per tornare a un punto dalla vetta grazie alla vittoria del Napoli a Roma. Dopo essere stata portata da Gilardino e dal suo Pisa a spasso dentro a un labirinto fatto di solidità e organizzazione, l’Inter sfrutta i cambi — sia i propri, che quelli dei toscani — e a metà ripresa trova il gol che le fa chiudere con il sorriso la settimana del derby perso e della beffa di Madrid", chiude il Corriere.
