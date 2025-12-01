FC Inter 1908
CorSera – Lautaro, la verità su derby e Atletico. A Pisa Chivu ha annusato l’aria giusta

CorSera – Lautaro, la verità su derby e Atletico. A Pisa Chivu ha annusato l’aria giusta - immagine 1
Ci ha pensato Lautaro a sbloccare e a chiudere la gara dell'Inter a Pisa. Una doppietta importante per lui e anche per la squadra
Andrea Della Sala Redattore 

Ci ha pensato Lautaro Martinez a sbloccare e a chiudere la gara dell'Inter a Pisa. Una doppietta importante per lui e anche per la squadra che torna alla vittoria dopo due sconfitte.

"Tutti conoscono France Football, la rivista che assegna il Pallone d’oro. A settembre la copertina era dedicata a Lautaro e il titolo del magazine era: «Mi aspetto più riconoscenza». Questo mese è stato il turno di Julian Alvarez, l’amico-concorrente che ha soffiato il posto da titolare al Toro durante il Mondiale in Qatar e mercoledì ha contribuito con un suo gol alla vittoria dell’Atletico sull’Inter. Il titolo di Alvarez era l’opposto: «Non ho bisogno di elogi per essere felice». Forse anche per questo Julian non è andato in Nazionale per l’amichevole del 14 novembre con l’Angola, evitando i vaccini a cui invece si è sottoposto Lautaro, che con la amatissima Seleccion ha segnato, ma ha sofferto i postumi della trasferta, con una febbre che lo ha debilitato nel derby e in Champions", scrive il Corriere della Sera.

CorSera – Lautaro, la verità su derby e Atletico. A Pisa Chivu ha annusato l’aria giusta- immagine 2
Getty Images

"Cristian Chivu lo ha confermato prima della partita con il Pisa, forse annusando l’aria del pomeriggio giusto: per rivedere il vero Lautaro, per vincere, anche se c’è voluto più di un’ora, e per tornare a un punto dalla vetta grazie alla vittoria del Napoli a Roma. Dopo essere stata portata da Gilardino e dal suo Pisa a spasso dentro a un labirinto fatto di solidità e organizzazione, l’Inter sfrutta i cambi — sia i propri, che quelli dei toscani — e a metà ripresa trova il gol che le fa chiudere con il sorriso la settimana del derby perso e della beffa di Madrid", chiude il Corriere.

 

 

