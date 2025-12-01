"Tutti conoscono France Football, la rivista che assegna il Pallone d’oro. A settembre la copertina era dedicata a Lautaro e il titolo del magazine era: «Mi aspetto più riconoscenza». Questo mese è stato il turno di Julian Alvarez, l’amico-concorrente che ha soffiato il posto da titolare al Toro durante il Mondiale in Qatar e mercoledì ha contribuito con un suo gol alla vittoria dell’Atletico sull’Inter. Il titolo di Alvarez era l’opposto: «Non ho bisogno di elogi per essere felice». Forse anche per questo Julian non è andato in Nazionale per l’amichevole del 14 novembre con l’Angola, evitando i vaccini a cui invece si è sottoposto Lautaro, che con la amatissima Seleccion ha segnato, ma ha sofferto i postumi della trasferta, con una febbre che lo ha debilitato nel derby e in Champions", scrive il Corriere della Sera.