La squadra ha bisogno dei gol dell'argentino perché non sono mancate le prestazioni. Ma in una serata in cui si è costretti a giocare peggio, tornano i tre punti

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 dicembre 2025 (modifica il 1 dicembre 2025 | 08:39)

"Giocando peggio rispetto al derby con il Milan e al match con l’Atletico Madrid, l’Inter si porta a casa i 3 punti. Un caso? Forse no. Perché è fondamentale anche strappare le vittorie sporche". Il Corriere dello Sport analizza la vittoria per due a zero della squadra nerazzurra a Pisa, con doppietta di Lautaro. Una vittoria arrivata contro una squadra che non perdeva da sei gare e non subiva gol in casa da più di 500 minuti.

"Gli uomini di Chivu non hanno brillato, ma in Toscana contava solo vincere, dopo due cadute consecutive, e tenere corta la classifica. Missione completata, peraltro, con una serie di note liete. La difesa, tanto per cominciare, pur soffrendo oltremodo il tandem Meister-Nzola, ha retto, regalando un clean-sheet a Sommer. E, quando non incassi gol, poi, in un modo o nell’altro, uno riesci a segnarlo con tutta la qualità di cui è dotata la squadra", si legge nello stesso articolo.

"Nel primo tempo erano mancati velocità, ritmo e la tanto invocata cattiveria. Nella ripresa, invece, è sceso nell’arena il vero Toro, che ha firmato una doppietta (in campionato non accadeva dal 28 settembre 2024, nel 3-2 contro l’Udinese), in cui ha sfogato anche rabbia e frustrazione dell’ultima settimana". Proprio lui che per alcuni è stato un problema in questo periodo è tornato "la soluzione".

Perché la soluzione alle due ultime sconfitte, per come sono arrivate, è trovare i gol. Le occasioni sono state create e sciupate. Stavolta Lautaro ha trovato una doppietta e ora deve trovare la continuità. Poteva essere anche tripletta grazie ad Esposito: il primo assist è il suo, il terzo pure ma il pallone ha deciso di sbattere sul palo. Il secondo gol è arrivato su un traversone di Barella.

La vittoria di Pisa è stata sofferta perché "Il Pisa era messo bene in campo. I toscani non si sono limitati a distruggere: Meister e Nzola con la loro fisicità hanno messo in difficoltà la retroguardia nerazzurra".Bastoni sembrava stanco, Piccinini ha fatto rabbrividire Sommer e i tifosi nerazzurri. Acerbi ha dovuto inseguire con affanno Nzola. Ma i gol di Lautaro si sono rivelati fondamentali. "La squadra costruisce sempre tanto, ma continua a capitalizzare non a sufficienza. Ed è esattamente una delle ragioni delle diverse sconfitte rimediate in questo primo scorcio di stagione. Lautaro, in questo senso, è l’ago della bilancia: la sua continuità in zona gol fa la differenza".

(Fonte: Corriere dello Sport)