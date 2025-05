"Tutti in campo domenica sera alle 20.45 per la penultima giornata, tranne Genoa-Atalanta che sarà anticipata a sabato (sempre alle 20.45)". E' questa l'ipotesi più probabile per lo svolgimento della 37a giornata di Serie A: la Lega dovrà infatti garantire la contemporaneità alle squadre in lotta per gli stessi obiettivi. Spiega il Corriere dello Sport: "Non è ancora ufficiale, ma questo è l’orientamento della Lega, obbligata a trovare un complicatissimo incastro per l’epilogo di un torneo che mantiene aperti tutti i verdetti. Oltre al tricolore, infatti, sono ancora in bilico sia la corsa Champions sia la lotta salvezza.