Prestazione impressionante ieri del Bayern Monaco sul campo dell'Atalanta: 6-1 e qualificazione già in cassaforte. In tribuna a guardare la partita, però, c'erano due ospiti a sorpresa secondo il Corriere dello Sport: il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin.
Corsport a sorpresa: “Ieri a Bergamo Ausilio e Baccin in tribuna: si saranno probabilmente…”
Quella dei bavaresi non è stata solo una prova di forza, ma uno show di calcio spettacolo, dentro al quale è emersa tutta la qualità degli interpreti di Kompany, che non ha nemmeno avuto bisogno di utilizzare l’acciaccato Kane. E il pubblico atalantino, nonostante i 6 gol incassati, non ha potuto far altro che applaudire. Mentre ad Ausilio e Baccin, in tribuna, si saranno probabilmente stropicciati gli occhi.
