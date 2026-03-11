"Dumfries che corre a destra, Dimarco che sbuffa a sinistra. In più Thuram ha smaltito l’influenza e riprende il posto in attacco. Chivu chiede ai pilastri di Simone Inzaghi di cancellare le prime turbolenze nella navigazione e ogni dubbio sull’esito del campionato. Dalla partita successiva poi potrebbero tornare anche Lautaro e Calhanoglu a rassicurare il gruppo: allo sprint potrebbe partecipare l’Inter più forte della stagione", spiega La Gazzetta dello Sport.