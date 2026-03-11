Rientrati Dumfries e Thuram, l'Inter dovrebbe recuperare anche Bastoni. Presto Chivu potrebbe tornare con la rosa al completo per il rush finale.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Inter, Chivu con la rosa al completo per il rush finale. Il tecnico presto con tutti i titolari
news
Inter, Chivu con la rosa al completo per il rush finale. Il tecnico presto con tutti i titolari
Rientrati Dumfries e Thuram, l'Inter dovrebbe recuperare Bastoni. Presto Chivu potrebbe tornare con la rosa al completo per il rush finale
"Dumfries che corre a destra, Dimarco che sbuffa a sinistra. In più Thuram ha smaltito l’influenza e riprende il posto in attacco. Chivu chiede ai pilastri di Simone Inzaghi di cancellare le prime turbolenze nella navigazione e ogni dubbio sull’esito del campionato. Dalla partita successiva poi potrebbero tornare anche Lautaro e Calhanoglu a rassicurare il gruppo: allo sprint potrebbe partecipare l’Inter più forte della stagione", spiega La Gazzetta dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA