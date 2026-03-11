FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inter, Chivu con la rosa al completo per il rush finale. Il tecnico presto con tutti i titolari

news

Inter, Chivu con la rosa al completo per il rush finale. Il tecnico presto con tutti i titolari

Inter Chivu
Rientrati Dumfries e Thuram, l'Inter dovrebbe recuperare Bastoni. Presto Chivu potrebbe tornare con la rosa al completo per il rush finale
Andrea Della Sala Redattore 

Rientrati Dumfries e Thuram, l'Inter dovrebbe recuperare anche Bastoni. Presto Chivu potrebbe tornare con la rosa al completo per il rush finale.

Inter, Chivu con la rosa al completo per il rush finale. Il tecnico presto con tutti i titolari- immagine 2
Getty Images

"Dumfries che corre a destra, Dimarco che sbuffa a sinistra. In più Thuram ha smaltito l’influenza e riprende il posto in attacco. Chivu chiede ai pilastri di Simone Inzaghi di cancellare le prime turbolenze nella navigazione e ogni dubbio sull’esito del campionato. Dalla partita successiva poi potrebbero tornare anche Lautaro e Calhanoglu a rassicurare il gruppo: allo sprint potrebbe partecipare l’Inter più forte della stagione", spiega La Gazzetta dello Sport.

Leggi anche
CdS – Inter, Chivu ritrova subito Thuram dal 1′. Il dubbio con l’Atalanta è un...
CdS – Rinnovo Carlos Augusto, questione non solo economica: riflessione su…

© RIPRODUZIONE RISERVATA