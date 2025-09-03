"Per una sconfitta non è il caso di fare drammi. Nulla è compromesso. La pressione sulle spalle di Chivu, però, inevitabilmente aumenta. Ancora di più se il calendario presenta subito due curve ad alta pericolosità". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport sui prossimi impegni per l'Inter.
CorSport: “Chivu, sostegno totale della società ma la pressione già aumenta”
Dopo la sconfitta interna con l'Udinese e la pausa delle Nazionali, infatti, i nerazzurri sono attesi dalla trasferta dello Stadium contro la Juventus e da quella di Amsterdam contro l'Ajax per la prima in Champions League. "Non siamo al momento in cui è vietato sbagliare. Ma è chiaro che perdere allo Stadium vorrebbe dire ritrovarsi già -6 dai bianconeri. Mentre non vincere ad Amsterdam significherebbe dover andare a recuperare punti in una delle 4 sfide più impegnative della prima fase, tra Liverpool e Arsenal in casa, e tra Atletico Madrid e Borussia Dortmund in trasferta. A complicare tutto c’è pure il fatto che Chivu avrà la squadra al completo solo la prossima settimana, con Lautaro che si rivedrà alla Pinetina solo a ridosso del viaggio per Torino", spiega il Corriere dello Sport.
"Il sostegno della società per Chivu è totale. All’ultimo giorno di mercato è arrivato pure Akanji: vero che, numericamente ha preso il posto di Pavard, ma sia in viale Liberazione sia ad Appiano Gentile è considerato un upgrade rispetto al francese. Il vero nodo, però, è capire che tipo di "abito" debba avere l’Inter di oggi, che è allo stesso tempo diversa da quella passata (il cambio di guida tecnica è una differenza sostanziale), ma pure uguale, visto che lo zoccolo duro è rimasto", prosegue il quotidiano che evidenzia come ci sia da chiedere se questo gruppo sia pronto a cambiare identità e accogliere in toto le nuove idee e i nuovi principi di Chivu.
