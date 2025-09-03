CorSport: “Chivu, sostegno totale della società ma la pressione già aumenta”

Dopo la sconfitta interna con l'Udinese e la pausa delle Nazionali, infatti, i nerazzurri sono attesi dalla trasferta dello Stadium contro la Juventus e da quella di Amsterdam contro l'Ajax per la prima in Champions League. "Non siamo al momento in cui è vietato sbagliare. Ma è chiaro che perdere allo Stadium vorrebbe dire ritrovarsi già -6 dai bianconeri. Mentre non vincere ad Amsterdam significherebbe dover andare a recuperare punti in una delle 4 sfide più impegnative della prima fase, tra Liverpool e Arsenal in casa, e tra Atletico Madrid e Borussia Dortmund in trasferta. A complicare tutto c’è pure il fatto che Chivu avrà la squadra al completo solo la prossima settimana, con Lautaro che si rivedrà alla Pinetina solo a ridosso del viaggio per Torino", spiega il Corriere dello Sport.

"Il sostegno della società per Chivu è totale. All’ultimo giorno di mercato è arrivato pure Akanji: vero che, numericamente ha preso il posto di Pavard, ma sia in viale Liberazione sia ad Appiano Gentile è considerato un upgrade rispetto al francese. Il vero nodo, però, è capire che tipo di "abito" debba avere l’Inter di oggi, che è allo stesso tempo diversa da quella passata (il cambio di guida tecnica è una differenza sostanziale), ma pure uguale, visto che lo zoccolo duro è rimasto", prosegue il quotidiano che evidenzia come ci sia da chiedere se questo gruppo sia pronto a cambiare identità e accogliere in toto le nuove idee e i nuovi principi di Chivu.