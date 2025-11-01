Ecco cosa pensa l'Inter, nella sua proprietà e dirigenza, del tecnico romeno secondo il Corriere dello Sport

Marco Astori Redattore 1 novembre 2025 (modifica il 1 novembre 2025 | 08:47)

In pochi mesi, grazie al suo ottimo operato in campo e non solo, Cristian Chivu ha convinto tutti. Ecco cosa pensa l'Inter, nella sua proprietà e dirigenza, del tecnico romeno secondo il Corriere dello Sport: "Ok, la scelta è giusta. La sua avventura è solo all’inizio, ma Chivu ha già convinto tutti.

La sintonia con i giocatori è emersa in più circostante: sia con la vecchia guardia sia con i nuovi. Ma anche la dirigenza e, soprattutto, Oaktree sono soddisfatti del suo lavoro. Vero che era stata direttamente la proprietà a decidere di puntare su un profilo giovane per la panchina del post-Inzaghi. Ma non era scontato che la scelta si rivelasse corretta.

Tanto più che è caduta su un tecnico che aveva messo assieme appena 13 partite in tutto alla guida di una prima squadra professionistica. Senza contare la situazione che si sarebbe trovato a gestire. Ovvero un gruppo reduce da un’enorme delusione come la netta sconfitta in finale di Champions, contro il Psg. Che è andata a sommarsi a uno scudetto perso al fotofinish e, più in generale, a una stagione conclusa senza nulla in mano, come non accadeva da 5 anni".