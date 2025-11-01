L'Inter ha ritrovato Thuram. Dopo l'infortunio muscolare, l'attaccante è tornato ad allenarsi insieme al resto della squadra e spera in una convocazione già per la gara di domani con il Verona.
Inter, Thuram ok: Chivu decide stamattina. Titolare? “Impossibile, potrebbe giocare solo…”
"Riecco Thuram. Dopo il rodaggio di giovedì, Marcus ha finalmente completato un vero allenamento alla Pinetina. Da un punto di vista fisico e atletico è recuperato. Stamattina Chivu lo osserverà durante la rifinitura e poi deciderà se convocarlo per Verona, dove la squadra si trasferirà nel pomeriggio in pullman. Naturalmente nessuno intende affrettare i tempi: dopo aver saltato tutte le partite di ottobre, Thuram rientrerà solo quando i rischi di una ricaduta saranno minimi. E comunque non sarebbe in grado, domani, di giocare dal primo minuto. Se anche dovesse andare in panchina al Bentegodi, potrebbe essere utilizzato solo per un breve spezzone di partita. E poi magari aumentare il carico mercoledì sera in Champions, contro i kazaki del Kairat a San Siro", spiega La Gazzetta dello Sport.
