L'Inter ha ritrovato Thuram . Dopo l'infortunio muscolare, l'attaccante è tornato ad allenarsi insieme al resto della squadra e spera in una convocazione già per la gara di domani con il Verona.

"Riecco Thuram. Dopo il rodaggio di giovedì, Marcus ha finalmente completato un vero allenamento alla Pinetina. Da un punto di vista fisico e atletico è recuperato. Stamattina Chivu lo osserverà durante la rifinitura e poi deciderà se convocarlo per Verona, dove la squadra si trasferirà nel pomeriggio in pullman. Naturalmente nessuno intende affrettare i tempi: dopo aver saltato tutte le partite di ottobre, Thuram rientrerà solo quando i rischi di una ricaduta saranno minimi. E comunque non sarebbe in grado, domani, di giocare dal primo minuto. Se anche dovesse andare in panchina al Bentegodi, potrebbe essere utilizzato solo per un breve spezzone di partita. E poi magari aumentare il carico mercoledì sera in Champions, contro i kazaki del Kairat a San Siro", spiega La Gazzetta dello Sport.