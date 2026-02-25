L’Inter saluta prematuramente questa edizione della Champions League. Dopo la doppia sconfitta contro il Bodo/Glimt, la delusione è cocente in casa nerazzurra.
CorSport – Inter, Champions flop: la verità è che rispetto agli anni passati…
“Difficile non definire la campagna Champions come un flop - sottolinea il Corriere dello Sport - Ma la verità è che, rispetto agli anni passati, i nerazzurri sono apparsi meno sicuri sin dalla prima fase, mancando appunto l'accesso diretto agli ottavi che avrebbe cambiato tutta la prospettiva”.
Il quotidiano spiega che gli ottavi erano anche lo step fissato da Oaktree per l'Europa:
“Questione di prestigio, ma non solo. Verrà a mancare, infatti, anche un importante incasso: tra il gettone per il passaggio del turno e il botteghino per il match casalingo, i forzieri di viale Liberazione dovranno fare a meno di una ventina di milioni”.
Ora l’obiettivo è mettere subito da parte l’amarezza e tornare a vincere contro il Genoa di De Rossi a San Siro in campionato sabato sera.
“Le 10 lunghezze di vantaggio sul Milan sono una solida assicurazione rispetto a possibili passi falsi. Meglio evitare, però, di inciampare subito, visto che poi nel weekend dell’8 marzo è in programma proprio il derby con i rossoneri. Le residue speranze di scudetto del Diavolo sono legate proprio ad una stracittadina da vincere a tutti i costi”.
