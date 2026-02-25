CorSport – Inter, Champions flop: la verità è che rispetto agli anni passati…

Il quotidiano analizza l'eliminazione dei nerazzurri dalla Champions: ora il focus è su campionato e Coppa Italia

L’Inter saluta prematuramente questa edizione della Champions League. Dopo la doppia sconfitta contro il Bodo/Glimt, la delusione è cocente in casa nerazzurra.

“Difficile non definire la campagna Champions come un flop - sottolinea il Corriere dello Sport - Ma la verità è che, rispetto agli anni passati, i nerazzurri sono apparsi meno sicuri sin dalla prima fase, mancando appunto l'accesso diretto agli ottavi che avrebbe cambiato tutta la prospettiva”.