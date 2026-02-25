FC Inter 1908


CorSport – Inter, Champions flop: la verità è che rispetto agli anni passati…

CorSport – Inter, Champions flop: la verità è che rispetto agli anni passati… - immagine 1
Il quotidiano analizza l'eliminazione dei nerazzurri dalla Champions: ora il focus è su campionato e Coppa Italia
L’Inter saluta prematuramente questa edizione della Champions League. Dopo la doppia sconfitta contro il Bodo/Glimt, la delusione è cocente in casa nerazzurra.

“Difficile non definire la campagna Champions come un flop - sottolinea il Corriere dello Sport - Ma la verità è che, rispetto agli anni passati, i nerazzurri sono apparsi meno sicuri sin dalla prima fase, mancando appunto l'accesso diretto agli ottavi che avrebbe cambiato tutta la prospettiva”.

CorSport – Inter, Champions flop: la verità è che rispetto agli anni passati…- immagine 2

Il quotidiano spiega che gli ottavi erano anche lo step fissato da Oaktree per l'Europa:

“Questione di prestigio, ma non solo. Verrà a mancare, infatti, anche un importante incasso: tra il gettone per il passaggio del turno e il botteghino per il match casalingo, i forzieri di viale Liberazione dovranno fare a meno di una ventina di milioni”.

CorSport – Inter, Champions flop: la verità è che rispetto agli anni passati…- immagine 3
Getty Images

Ora l’obiettivo è mettere subito da parte l’amarezza e tornare a vincere contro il Genoa di De Rossi a San Siro in campionato sabato sera.

“Le 10 lunghezze di vantaggio sul Milan sono una solida assicurazione rispetto a possibili passi falsi. Meglio evitare, però, di inciampare subito, visto che poi nel weekend dell’8 marzo è in programma proprio il derby con i rossoneri. Le residue speranze di scudetto del Diavolo sono legate proprio ad una stracittadina da vincere a tutti i costi”.

