“La scelta dello spagnolo Hernandez Hernandez non era certo per una partita come questa, l’idea di Rosetti era di proporlo per una gara che aveva poco o nulla in palio. L’andata poteva stravolgere i piani, il designatore Uefa lo ha confermato, lui non ha demeritato. Forse la gestione disciplinare è risultata un po’ particolare, soprattutto all’inizio, ma sugli episodi (e ce ne sono stati tanti) ha visto bene”.