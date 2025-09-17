Stasera l'Inter di Cristian Chivu debutta in Champions League ad Amsterdam sul campo dell'Ajax. E per l'occasione il tecnico nerazzurro, come conferma il Corriere dello Sport, sta pensando a diversi cambi di formazione: "Al di là di tutto, le armi a disposizione sono parecchie. Una, però, potrebbe non essere disponibile questa sera. Causa mal di schiena, infatti, Lautaro non ha partecipato alla rifinitura alla Pinetina.
Corsport: “Inter, occhio al cambio modulo: ecco tutti i dubbi di formazione di Chivu”
«Dov’è Lauti?», si è chiesto Thuram non vedendolo in campo. A differenza di Darmian, però, alle prese con lo stesso guaio, il capitano è regolarmente partito. Dovrebbe essersi trattato di semplice precauzione, quindi il Toro può riprendersi ed essere a disposizione. Da capire, però, cosa vorrà fare Chivu. Che, in allenamento, ha affiancato Bonny a Thuram, testando anche in misura minore Pio Esposito.
Per quanto riguarda il resto della formazione, le novità dovrebbero essere De Vrij, al centro della difesa al posto di Acerbi, e Sucic a centrocampo, out Mkhitaryan. Ma c'è anche un ballottaggio tra Frattesi e Barella, con il primo che potrebbe spuntarla, aprendo pure ad un cambio di modulo. Da non escludere, infine, la conferma di Carlos Augusto a sinistra".
