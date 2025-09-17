Il vecchio progetto è ormai finito nel dimenticatoio, ancora non si conosce come sarà lo stadio nuovo. Inter e Milan ci lavorano da tempo

Andrea Della Sala Redattore 17 settembre 2025 (modifica il 17 settembre 2025 | 13:32)

Il vecchio progetto è ormai finito nel dimenticatoio, ancora non si conosce come sarà lo stadio nuovo. Inter e Milan ci lavorano da tempo

"L’investimento. Quello che si andrà a fare nei 280mila metri quadrati dell’area più o meno si sa: il centro commerciale, gli uffici, l’hotel, un parco, il museo, un medical center e un club store. C’è però un grande assente. Il nuovo stadio. Come sarà? Al momento è come l’Araba fenice. Si sa che avrà una capienza di 71.500 posti e che il progetto potrebbe essere affidato all’archistar Sir Norman Foster. La Cattedrale di Populous che si ispirava al Duomo è ormai solo un ricordo sbiadito", scrive il Corriere della Sera.

Premesso che da parte delle società la cautela è massima, considerando il percorso kafkiano che ha condotto al voto in giunta di oggi, una prima idea del nuovo impianto si può delineare. Intanto dovrà rispondere a canoni di comodità, accessibilità e sicurezza: maggiore sarà la profondità delle gradinate, le sedute saranno più larghe e con schienale, saranno dedicate zone alle famiglie e verrà garantita l’accessibilità per persone con disabilità in ogni settore. Inoltre, saranno collocate telecamere nello stadio mentre l’accesso ai varchi avverrà con il riconoscimento facciale.

"Cambierà la modalità di fruizione dell’evento all’interno dell’impianto: le tribune saranno più vicine al campo, rispettando le distanze minime indicate dalla Uefa; verranno collocati più megaschermi, miglioreranno i bagni e aumenteranno i punti ristoro. In ottica di sostenibilità ambientale le aree verdi verranno aumentate dai 107 mila mq previsti nel progetto del 2022 a 148 mila. L’impatto sulla economia lombarda è previsto in una cifra quantificabile attorno ai 3 miliardi in fase di costruzione e 2,7 l’anno in fase di operatività", precisa il quotidiano.