"Il nuovo allenatore, Chivu, è già a un passo dall’essere in discussione. Una sconfitta stasera acuirebbe dubbi e perplessità e scaraventerebbe il tecnico romeno in un limbo. Chivu ha dovuto gestire il distacco dell’Inter dal predecessore, Simone Inzaghi, separazione resa traumatica dal 5-0 subito contro il Psg nella finale di Champions.Chivu ha optato per una transizione morbida, sembra che voglia modificare per gradi sistema e principi di gioco, ma in questi casi la mediazione non paga. O si fa come Massimiliano Allegri nella successione ad Antonio Conte sulla panchina della Juve nel 2014 - il ricalco pressoché totale di quel che aveva trovato - o si riparte da capo, come Igor Tudor davanti al lascito di Thiago Motta, sempre alla Juve, di recente. Nelle interviste post partita di sabato a Torino, Chivu ha lanciato messaggi di rottura con il passato, ha detto che in certi momenti non bisogna vergognarsi di buttare la palla in tribuna. Nel mirino c’era (c’è) il giro-palla che ha contraddistinto l’Inter nelle quattro stagioni inzaghiane . Chivu deve accelerare la mutazione, cambiare l’Inter prima che l’Inter cambi lui", sottolinea La Gazzetta dello Sport.