Disastro Sommer, più spazio per Martinez? “Risulta difficile pensare che…”

Matteo Pifferi Redattore 14 settembre 2025 (modifica il 14 settembre 2025 | 08:32)

Dopo i due gol incassati contro l'Udinese, l'Inter ne prende altri quattro e questa volta le responsabilità sono anche di Yann Sommer. L'ex portiere del Bayern e del Borussia Monchengladbach è apparso in ritardo sui tiri dalla distanza di Yildiz e Adzic, mentre sul primo e sul terzo è praticamente incolpevole.

Ci si chiede ora se il suo posto da titolare è al sicuro o cambierà qualcosa nelle gerarchie. Tuttosport ne parla così: "Tra i tanti problemi, Cristian Chivu da ieri sera ne ha uno anche in porta. Yann Sommer ha infatti regalato il secondo e il quarto gol alla Juventus: un portiere dal suo curriculum non può certo prendere gol sui tiri di Yildiz e Adzic. In panchina avrebbe un “numero uno bis”, vale a dire Josep Martinez, pagato 15 milioni una stagione fa ma tenuto in naftalina da Inzaghi: difficile pensare che Sommer possa pagare subito gli errori di Torino, ma è altrettanto difficile pensare che in prospettiva Martinez non possa trovare più spazio"

"La prestazione disastrosa di Sommer ha messo il punto esclamativo su un rendimento difensivo insufficiente. Avvio shock quello del romeno sulla panchina nerazzurra: era dal 2011 (con Gasperini allenatore) che l’Inter non perdeva 2 delle prime 3 partite di campionato (4-3 a Palermo e 3-1 a Novara, ko inframezzati dallo 0-0 a San Siro con la Roma), mentre, in tempi più recenti, nella seconda stagione con Luciano Spalletti l’Inter subì due sconfitte ma nelle prime 4 (1-0 a Reggio Emilia alla prima e 0-1 con il Parma alla quarta). Sei punti dalla testa sono un’Everest dopo 270’ di Serie A.

A completare il quadro, l’idea di doversi già sintonizzare sulla Champions e su un esordio, ad Amsterdam con l’Ajax, dove l’Inter ha l’obbligo di vincere per dare una sterzata a un inizio di stagione alquanto problematico, questo al netto del fatto che il calendario in Coppa si impennerà vertiginosamente nelle ultime quattro giornate quando Lautaro e compagni affronteranno, nell’ordine, Atletico, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund", commenta Tuttosport.