Marco Astori Redattore 27 novembre 2025 (modifica il 27 novembre 2025 | 14:46)

"Se non puoi vincere, almeno devi pareggiare. È un vecchio detto del calcio, che per l’Inter evidentemente non vale. Soprattutto nei big match. Anche con l’Atletico Madrid, infatti, dopo aver giocato con personalità e autorevolezza per almeno un’ora, i nerazzurri hanno cominciato a spegnersi per poi farsi ancora una volta infilzare in pieno recupero". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus sulla sconfitta all'ultimo minuto dell'Inter sul campo dell'Atletico Madrid in Champions League.

Scrive il quotidiano: "Sono situazioni che, ormai, si ripetono con troppa frequenza per non essere considerate come un problema. La zona, peraltro, non funziona sui piazzati se Gimenez ha potuto permettersi di prendere la rincorsa per incornare sopra la testa di Bastoni, che invece lo aspettava da fermo. Un pareggio sarebbe stato preziosissimo per puntare agli ottavi diretti. Ora, invece, la situazione si complica, dovendo affrontare prima Liverpool e Arsenal.

Ma forse Chivu deve guardare a quello che non funziona internamente, prima che agli avversari. Giocare bene non basta se si continuano a commettere gli stessi errori. E qualcosa va registrato anche nei cambi, perché la sostituzione di Zielinski e Bonny, poco dopo aver costruito l’azione del pareggio, è stata sorprendente. Più sensata, per la verità, quella di Lautaro, che aveva combinato poco. Ma il capitano l’ha presa chiaramente male. E, altre turbolenze, la squadra nerazzurra non se le può proprio permettere".