27 novembre 2025

Se dopo la sconfitta nel derby il problema in casa Intererano gli scontri diretti, conferme sono arrivate anche dalla Champions. La squadra nerazzurre ne aveva vinte quattro nelle prime quattro giornate della competizione, ma non è riuscita a portare a casa il pareggio subendo una sconfitta contro un'avversaria di livello superiore come l'AM, a pochi secondi dalla fine.

La Stampa parla di una "sensazione di un verdetto ingiusto per le tante occasioni sprecate dai nerazzzurri. Ma ancora una volta non è bastato. L'Inter perde la testa del maxi-girone, resta comunque quarta in classifica" e quindi nel gruppo che si qualificherebbe direttamente agli ottavi. Ma il calendario le pone davanti Liverpool, Arsenal e infine Borussia.

A proposito della gara il quotidiano torinese aggiunge: "Ancora una volta l'Inter va in svantaggio al primo tiro subito. In precedenza c'erano state due conclusioni di Dimarco. Poi toccherà a Calhanoglu e ancora Dimarco. Stesso copione dopo l'intervallo. Barella colpisce la traversa e Dimarco si lascia chiudere da Musso in uscita. «Ma quando segniamo?», chiede stizzito Chivu. Lo placa subito Zielinski che pareggia con classe sfruttando un ottimo assist di Bonny", si legge.

Delusione — Quando Chivu manda in campo Thuram ed Esposito e sostituisce Lautaro, l'argentino "non gradisce questo seconda sostituzione consecutiva dopo quella del derby: scuote la testa lasciando il campo e si sfoga con alcune bottigliette. Ma Chivu non aveva scelta di fronte a una prestazione deludente del numero 10, sempre troppo nervoso. Tanti nuovi attaccanti sul prato dello stadio Metropolitano, ma è decisivo un difensore: l'esperto uruguaiano Gimenez abituato a gol di testa ad alto peso specifico", conclude l'articolo.

