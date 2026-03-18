L'edizione odierna del Corriere dello Sport torna sulle controverse decisioni di Manganiello nel finale di Inter-Atalanta e le parole dell'arbitro rivelate dall'ultima puntata di Open VAR. Scrive il quotidiano:
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CorSport: “C’è una frase detta da Manganiello a Dumfries che resta sconcertante. Clamoroso…”
L'edizione odierna del Corriere dello Sport torna sulle controverse decisioni di Manganiello nel finale di Inter-Atalanta
"«Vai, avete ancora 10 minuti per poter vincere». No, non l’ha detto Chivu ai suoi dopo il pareggio dell’Atalanta. Neanche Lautaro Martinez da bordo campo. E’ clamoroso invece che a farlo sia stato l’arbitro Manganiello, cercando di placare le ire di Dumfries che lamentava un fallo di Sulemana sull’azione dell’1-1. Quello che dice Manganiello è abbastanza sconcertante".
"Resta quella frase detta da Manganiello, sicuramente con un fine differente da quello che sembra, ma che apre più d’una riflessione. Non è un mistero che i vertici arbitrali (ma anche gli stessi arbitri) non vedano di buon occhio una trasmissione che mette a nudo i propri errori e retroscena tipo questo".
(Fonte: Corriere dello Sport)
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