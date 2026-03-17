Il focus dal quotidiano sul fattore che inciderà sicuramente in positivo sul percorso dei nerazzurri d'ora in avanti

Daniele Vitiello Redattore/inviato 17 marzo 2026 (modifica il 17 marzo 2026 | 14:46)

L'ultimo turbolento turno di campionato ha comunque permesso all'Inter di incrementare il vantaggio sul Milan. I nerazzurri però non possono ritenersi totalmente tranquilli, considerando la difficoltà dei prossimi impegni e le giornate che ancora mancano. Chivu avrà a disposizione un aiuto in più, come sottolinea Il Giornale:

"La paura è passata, non tutta ma quasi. E adesso che torna Lautaro, per Chivu sarà più facile proteggere il vantaggio e arrivare al traguardo dello scudetto.

L'assenza del Toro ha pesato e chissà quanto casualmente è coinciso col momento più difficile della stagione nerazzurra, più ancora che l'iniziale avvio di campionato in salita, con 2 sconfitte nelle prime 3 giornate. Sono mancati i suoi gol, è mancata la sua leadershipsuoi gol, è mancata la sua leadership”.