Potrebbero esserci novità interessanti all'orizzonte per i club di Serie A. Lo rivela La Repubblica in edicola stamattina, a proposito di alcuni dialoghi già avviati tra la lega, il mondo della politica e non solo. Si legge infatti sul giornale:
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Repubblica – Trattativa Serie A-Governo: pronti benefici fiscali per club che…
Finalmente potrebbero arrivare benefici per un settore mai aiutato dai tempi del Covid
"I club di calcio che investiranno nei vivai e negli stadi potranno ottenere agevolazioni fiscali, a patto che rispettino le scadenze. È il punto di partenza del dialogo avviato tra serie A, governo, Inps, Agenzia delle Entrate e Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società di calcio. Il tavolo dovrà riconvocarsi nei prossimi mesi. Non è arrivato a identificare gli strumenti con cui il pubblico potrebbe venire incontro all'industria del pallone, cronicamente in perdita".
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