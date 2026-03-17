"I club di calcio che investiranno nei vivai e negli stadi potranno ottenere agevolazioni fiscali, a patto che rispettino le scadenze. È il punto di partenza del dialogo avviato tra serie A, governo, Inps, Agenzia delle Entrate e Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società di calcio. Il tavolo dovrà riconvocarsi nei prossimi mesi. Non è arrivato a identificare gli strumenti con cui il pubblico potrebbe venire incontro all'industria del pallone, cronicamente in perdita".