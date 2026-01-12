FC Inter 1908
Inter-Napoli, Conte imbufalito: cosa succede ora? “C’è il rischio serio che possa…”

Una protesta plateale, urla in faccia al quarto uomo e che 'vergognatevi' in diretta tv. Antonio Conte ora rischia grosso
Marco Macca
Marco Macca 

Una protesta plateale, urla in faccia al quarto uomo e che 'vergognatevi' in diretta tv. Antonio Conte ora rischia grosso, dopo l'espulsione nel corso del secondo tempo di Inter-Napoli. Questa la previsione del Mattino:

"Ma cosa rischia ora Conte? Probabilmente, vista la plateale protesta, le urla e anche qualche parolaccia, due giornate. Il rischio è serio. E sarebbe un vero peccato perché davvero è stato un Napoli super che è andato all’inferno, ne è riemerso come solo i grandi possono fare, e ora è ancora lassù, ancora vicino al primo posto".

"Il Napoli di Conte non muore mai, tutt'altro. Una notte memorabile, che entra nella storia di questo campionato".

(Fonte: Il Mattino)

