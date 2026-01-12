Come scrive La Gazzetta dello Sport, "I tifosi dell’Inter rivendicano il diritto ad avere un Dimarco anche a destra, ma per quello bisogna bussare in società, intanto si godono l’ennesima saetta del ragazzo cresciuto a pane e interismo: dal suo ritorno all’Inter, dal 2021/22, il mancino di casa è il difensore che ha segnato più gol in Serie A (19 reti), superati Theo Hernandez e Denzel Dumfries (a 18). Aveva risolto la partita di Parma soltanto quattro giorni prima segnando da posizione simile ma con il piede destro, questa volta ha usato le armi più tradizionali della casa, il mancino affilatissimo. Dopo quella giocata non ha esultato e magari si sarebbe immaginato uno svolgimento diverso".